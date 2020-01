Il GF Vip batte anche la Juventus: boom di ascolti per la terza puntata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Risultato di tutto rispetto per la terza puntata del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio non eccezionale, ha battuto la concorrenza negli ascolti di mercoledì 15 gennaio, piazzandosi al primo post. Solo al secondo posto la la partita della Juventus su Rai 1. Il GF Vip trionfa negli ascolti Dall’inferno al paradiso nel giro di una settimana. La seconda puntata del GF Vip si era dovuta arrendere a Milly Carlucci e al suo “Il Cantante Mascherato”. Venerdì scorso ha infatti raccolto un buon 16,76%, ma finendo comunque dietro al programma Rai. Ora invece, si è rifatto con gli interessi: Alfonso Signorini e il GF Vip hanno conquistato il 20,2% di share nella serata di mercoledì 15 gennaio. Il totale degli spettatori collegati è stato di 3.402.000. Un numero enorme che certifica il successo del programma, nonostante le numerose proteste per l’espulsione di Salvo Veneziano. Le altre ... Leggi la notizia su thesocialpost

