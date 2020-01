Il finto-horror "The Lodge" sull'effetto psicotico dell'isolamento - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Serena Nannelli Uno chalet isolato da una tormenta di neve è al centro di un film sufficientemente enigmatico, che racconta la lenta discesa di una mente fragile verso la paranoia. Arriva al cinema "The Lodge", un thriller psicologico con lievissime contaminazioni horror, debutto in lingua inglese dei registi austriaci Veronika Franz e Severin Fiala.Il film riprende a grandi linee la composizione di "Goodnight Mommy", opera con cui i due, nipote e zia, si erano già messi in luce anni fa. Si punta anche stavolta sul tema della maternità, sulla presenza di ragazzini ostili e su un crescente senso di paranoico isolamento.Richard (Richard Armitage ) lascia la moglie Laura (Alicia Silverstone) per un’altra donna, Grace (Riley Keough). Dopo un tragico e traumatico evento, l'uomo si vede costretto a farsi interamente carico dei due figli, Aiden (Jaeden Martell) e Mia (Lia McHugh), ... Leggi la notizia su ilgiornale

_IamEponine : @chc_el Hahah ok..però ti dico che io gli horror,qualsiasi cosa horror,non la guardo perchè dico Seh vabbè lo so ch… -