Il convegno della Lega "contro ogni antisemitismo e chi nega Israele" (Di giovedì 16 gennaio 2020) A dieci giorni dalla ricorrenza del Giorno della Memoria in omaggio alle vittime dell'Olocausto, la Lega ha organizzato a Roma il convegno 'Le nuove forme dell'antisemitismo'. A Palazzo Giustiniani, relatori di profilo internazionale - oltre all'ambasciatore israeliano Dror Eydar, studiosi e diplomatici -, l'incontro è stata occasione per Matteo Salvini di 'sganciarsi', per una volta, dai temi della politica interna, e mostrare che sta cominciando a elaborare una strategia di politica estera in vista di eventuali nuovi incarichi politici governativi, ai quali continua ad ambire. In questo senso, la linea tracciata dal segretario leghista e dal suo partito è netta. Fare dell'ex Carroccio un partito conservatore, delineando un fil rouge che colLega i rapporti con l'israeliano Benjamin Netanyahu, il britannico Boris Johnson, fino allo statunitense Donald Trump. "Chi vuole ... Leggi la notizia su agi

