Il Comune di Milano cerca personale: Palazzo Marino assume 210 persone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Palazzo Marino ha diramato un annuncio con il quale ha informato dell’apertura delle candidature per implementare i propri servizi. Il Comune di Milano assume 210 persone a tempo indeterminato e il concorso è rivolto a: impiegati, educatori della scuola materna e personale addetto all’accoglienza e all’informazione per i cittadini. Per partecipare al bando di concorso c’è tempo fino al 20 gennaio. Il Comune di Milano assume Scadrà lunedì 20 gennaio alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per la selezione di 210 nuove risorse da inserire nell’organico dell’Ente al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. A renderlo noto è proprio Palazzo Marino tramite una nota pubblicata sul sito istituzionale. Tra le 210 posizioni ricercate, 173 riguardano profili da impiegata o impiegato (categoria B3) da inserire nei vari settori ... Leggi la notizia su notizie

ComuneMI : L’Hub di quartiere di via Borsieri contro lo spreco alimentare compie 1 anno e festeggia con un grande successo: 77… - ComuneMI : Sono attive da ieri le misure temporanee di secondo livello previste in caso di superamento dei valori di PM10. Qui… - dorinileonardo : Sabato 18 a Milano raccolta indumenti per i senza dimora ???? -