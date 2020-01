Il climate change della finanza contagia Intesa Sanpaolo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo il fondo Blackrock, anche Intesa Sanpaolo si iscrive fra le “Greta Corp”. Il cambiamento di clima rispetto alle politiche e agli investimenti nel green contagia anche il gruppo bancario italiano.“In Italia possono essere attivati investimenti per 150 miliardi, degli oltre mille miliardi europei, sul fronte del green deal. Noi, come Intesa Sanpaolo, siamo disponibili a finanziare 50 miliardi e dimostrare che nel nostro Paese si torna a fare investimenti” ha detto il ceo Carlo Messina, nel corso della presentazione dei risultati del 2019 nello sviluppo sostenibile, sottolineando che in Italia è importante “accelerare gli investimenti. Se troviamo un filone - ha aggiunto - che riporti a fare investimenti riusciremo a far ripartire la crescita. Se c’è la volontà di fare investimenti nella green economy noi ci ... Leggi la notizia su huffingtonpost

