Il Centro Leonardo apre le porte al rugby: Parco Leonardo tra shopping e sport (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Centro Leonardo, cuore pulsante dello shopping nel quartiere residenziale Parco Leonardo (a metà strada tra l’aeroporto Leonardo Da Vinci e la Capitale), sabato 18 gennaio apre le porte ad uno degli sport più seguiti dopo il calcio: il rugby. La disciplina sportiva dove forza e rispetto delle regole e degli avversari si uniscono in un perfetto gioco di squadra. Come l’inusuale match messo in atto dalle “Fiamme Oro rugby”, la sezione rugbistica del Gruppo sportivo della Polizia di Stato, che conta al suo interno 42 diverse discipline sportive e Giampiero Campoli, direttore del Centro Leonardo che ha fortemente voluto la realizzazione di un’intera giornata dedicata al rugby, proprio lì dove meno ce lo si aspetta: un Centro commerciale. Dalle 11:00 fino alle 13:00 e dalle 16:30 fino alle 18:30 di sabato infatti giovanissimi rugbisti della categoria Under 12 delle Fiamme Oro rugby, ... Leggi la notizia su romadailynews

