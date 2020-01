Il Canada non sembra entusiasta di diventare la nuova casa di Harry e Meghan (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quando Harry e Meghan hanno annunciato lo “strappo” dalla Royal family, gli occhi si sono diretti tutti a Londra verso Buckingham Palace. Uno sguardo però sarebbe dovuto cadere anche verso il Canada, paese scelto dai duchi del Sussex come la loro nuova casa (almeno per un po’). Peccato che lo stato del Nord America potrebbe avere qualcosa in contrario. Il Canada non sembra entusiasta di diventare la nuova casa di Harry e Meghan LEGGI ANCHE> Meghan Markle riappare in pubblico dopo lo strappo con Buckingham Palace Il timore è che si crei un caso costituzionale «delicato». Il primo nodo da sciogliere riguarda la cittadinanza. Harry e Meghan infatti, nella loro nuova veste di commoner, dovrebbero fare la richiesta di residenza permanente come tutti, che viene assegnata in base a un sistema di punti che considerano diversi aspetti tra cui competenze e istruzione. «Non ci ... Leggi la notizia su giornalettismo

LaStampa : Il Canada non vuole Harry e Meghan: 'Un erede al trono non può vivere nel nostro paese' - giornalettismo : Il trasferimento di #HarryandMeghan in #Canada solleva non poche polemiche: da sciogliere nodi legati alla cittadin… - SignorAldo : RT @paoloigna1: Anche qui titolo inesatto, per guadagnare qualche click...''Il Canada non potrà mai essere la vostra casa'': Meghan ed Harr… -