Il campanello d’allarme, se hai sempre le mani e i piedi freddi. Ecco i sintomi e come si arriva alla diagnosi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Se vi capita di avere sempre mani fredde e piedi freddi potrebbe non essere una cosa da sottovalutare, perché si potrebbe trattare di una strana malattia della quale siete ignari. Il disturbo che Potrebbe causare questa alterazione dei vasi sanguigni, potrebbe essere la malattia di Raynaud. Potrebbe essere colpa di piccole arterie che non lavorano bene, arterie che sono situate più in periferia al nostro corpo come appunto le dita dei piedi o delle mani. Ci sono come dei restringimenti che impediscono per circa 30 o 60 minuti il normale flusso del sangue nel nostro corpo punto di come il sangue porta nutrimento al nostro corpo, le parti interessate della malattia diventano cianotiche e fredde come se ci fosse un elastico attorno alla base del dito che stringe. (Continua…) Gli attacchi vengono provocati di solito a contatto con degli oggetti freddi o da Fattori emotivi, con ... Leggi la notizia su howtodofor

