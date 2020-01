Il bluff dell'accordo sui dazi Il caso Taiwan Semiconductor (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo alcune indiscrezioni di stampa, sembra che Trump stia corteggiando la più grande azienda di semiconduttori al mondo, affinché sposti le sue attività produttive in Usa per diventare fornitore esclusivo di chip per le forze militari americane. L’azienda in questione... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

OllaPiero : RT @ClaudioDeglinn2: BUONGIORNO PATRIOTI! Il bluff di Bonaccini: “Riapriremo i punti nascita”. Ma a chiuderli è stato il suo PD! Da quando… - FerranteViola : RT @ClaudioDeglinn2: BUONGIORNO PATRIOTI! Il bluff di Bonaccini: “Riapriremo i punti nascita”. Ma a chiuderli è stato il suo PD! Da quando… - Affaritaliani : Il bluff dell'accordo sui dazi. Il caso Taiwan Semiconductor -