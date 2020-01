Ikea, ritirato bicchiere da viaggio Troligtvis: sostanze chimiche nocive (Di giovedì 16 gennaio 2020) La famosa azienda Ikea ha ritirato dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis perché non risulta conforme agli standard aziendali e può rilasciare sostanze chimiche nocive ed ha invitato tutti i clienti che lo hanno acquistato, a riportarlo indietro. I recenti test “indicano che il bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura “Made In India” può rilasciare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti“. Il bicchiere da viaggio Troligtvis ha la dicitura “Made in India” ed è stato vietato l’utilizzo perché dopo aver effettuato recenti test, è stato scoperto che questo prodotto potrebbe rilasciare delle sostanze chimiche nocive in quantità superiori ai limiti legali. Chiunque sia in possesso del bicchiere da viaggio è invitato a riportarlo al ... Leggi la notizia su bigodino

Agenzia_Ansa : #Ikea invita i suoi clienti a non usare il modello di un proprio #bicchiere da viaggio, il #Troligtvis #madeinIndia… - infoiteconomia : Ikea: ritirato un bicchiere pericoloso per la salute - ilpensologo : “Ikea, ritirato il bicchiere che rilasciava sostanze chimiche superiori ai limiti stabiliti”. Punita la generosità.… -