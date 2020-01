I pronostici sportivi di oggi, venerdì 17 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) I pronostici di venerdì 17 gennaio: torna in campo la Bundesliga con la prima giornata del girone di ritorno. Di fronte ci saranno due squadre che hanno finora reso più delle aspettative. Il Borussia Moenchengladbach ha addirittura sfiorato il titolo di campione d’inverno chiudendo al secondo posto. Lo Schalke che l’anno scorso ha rischiato la retrocessione è invece quinto e in caso di vittoria in questo scontro diretto si porterebbe a -2 dai diretti avversari. Torna in campo anche la Serie B, e lo fa con una partita molto importante in ottica secondo posto tra Frosinone e Pordenone. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN dove sarà possibile seguire anche l’anticipo di Eredivisie tra Pec Zwolle e Utrecht e quello che si preannuncia molto equilibrato tra Leganes e Getafe. pronostici altri campionati Tra le partite che promettono gol in giro per ... Leggi la notizia su ilveggente

