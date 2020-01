I pronostici sportivi di oggi, giovedì 16 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) I pronostici di giovedì 16 gennaio: si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stasera si gioca l’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus, già qualificata ai quarti, attende la vincente della sfida tra Parma e Roma in programma alle 21:15 con diretta tv su Rai Due. La Roma ha iniziato il 2020 nel peggiore dei modi, con due sconfitte in campionato contro Torino e Juventus che ne hanno ridimensionato le ambizioni. L’infortunio di Zaniolo ha peggiorato ancora di più la situazione. Dall’altra parte invece il Parma ha giocato un gran girone di andata e ha vinto le ultime tre partite di Serie A. pronostici altre competizioni Nella Coppa dell’Arabia Saudita, probabile vittoria con annessa goleada dell’Al Hilal Riyadh contro l’Al Ittifaq Dammam. Nella Coppa di Turchia vittoria alla portata per il Trabzonspor contro il ... Leggi la notizia su ilveggente

