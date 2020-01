I primi dettagli sulle nuove serie Green Lantern e Aquaman (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quando lo scorso ottobre erano stati rivelati i principali progetti che avrebbero contribuito al lancio di Hbo Max, la nuova piattaforma streaming del colosso americano Warner Media, la serie dedicata a Green Lantern era sicuramente uno dei titoli che aveva attirato maggiore attenzione. A occuparsene sarà Greg Berlanti, l’impegnatissimo showrunner che ha lanciato tutto il mondo televisivo dell’Arrowverse e che, già nel 2011, aveva aiutato a scrivere il pur disastroso film su Lanterna Verde. Le speranze che questa volta il supereroe dall’anello magico abbia il trattamento che si merita sono altissime e adesso iniziano a trapelare anche i primi dettagli sulla serie tv che vedremo prossimamente (da noi tutti i titoli Hbo Max dovrebbero arrivare su Sky grazie a un accordo fra i due gruppi). A rivelare le prime informazioni è niente meno che Sarah Aubrey, la responsabile dei contenuti ... Leggi la notizia su wired

exodusdragons : HBO: mini-serie animata per Aquaman, primi dettagli per Green Lantern - MangaForevernet : ? HBO: mini-serie animata per Aquaman, primi dettagli per Green Lantern ? ? - Screenweek : Scopriamo i primi dettagli su #GreenLantern, la serie #HBOMax dedicata alle #LanterneVerdi che racconterà anche la… -