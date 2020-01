I negazionisti del clima e la storia dei post di Greta Thunberg che non sono “di Greta Thunberg” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Qualche giorno fa un bug di Facebook ha consentito agli utenti di visualizzare i nomi degli amministratori delle pagine Facebook. Normalmente infatti Facebook non rivela chi gestisce le pagine Facebook ma solo l’area geografica di provenienza degli admin. Il social network è rapidamente intervenuto a correggere la falla ma nel frattempo sono stati resi noti i nomi degli admin di pagine come quella di Hillary Clinton, dell’artista Banksy o dell’attivista Greta Thunberg (ma anche quelli dei gestori della pagina Facebook di Anonymous e di Snoop Dogg). Cosa hanno scoperto i negazionisti del cambiamento climatico? Nessuno si è sconvolto più di tanto nello scoprire che la maggior parte delle pagine – non dei profili – è gestita da un team di persone e non solo dal “titolare”. In pochi ad esempio si sono sorpresi che a gestire la pagina del misterioso ... Leggi la notizia su nextquotidiano

