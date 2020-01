I dittatori non cadono dal cielo, il classico di Emil Ludwing torna in libreria (Di giovedì 16 gennaio 2020) I dittatori non cadono dal cielo, il classico di Emil Ludwing Sono passati 80 anni dalla prima pubblicazione, ma la casa editrice Mind Edizioni propone nuovamente un classico della storia politica. In libreria torna “I dittatori non cadono dal cielo” di Emil Ludwing, un biografo e storico che, nel 1932, aveva scritto “Colloqui con Mussolini”. In seguito, mentre era in Svizzera, ha scritto tre brevi ritratti di dittatori contemporanei: Hitler, Mussolini e Stalin, pubblicati poi a New York con il titolo “Three Dictators”. A 80 anni dalla prima pubblicazione, questo testo – introvabile in Italia – torna in libreria con un nuovo titolo: “I dittatori non cadono dal cielo. Sono i popoli che vogliono essere schiavi”. A proporre questo classico storico è la Mind Edizione, fondata nel 2010 da Francesco Bogliari e Rosamaria Sarno, ... Leggi la notizia su tpi

