Hysaj, l’agente: “Stiamo parlando del rinnovo di Hysaj, Gattuso lo stima moltissimo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giuffredi, l’agente di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di radio Punto Nuovo per parlare dei suoi assistiti e ribelare che sono ripresi i contatti per il rinnovo di Hysaj Gattuso? “È arrivato in una situazione drammatica, difficile anche per l’allenatore più esperto e bravo del mondo. Sta facendo un grande lavoro, riabilitando tanti giocatori. I ragazzi sono contentissimi e lo seguono con tantissima attenzione. Ha espresso un buon gioco, anche con Inter e Sassuolo, e strepitoso secondo tempo con la Lazio. Secondo me va presa in grandissima considerazione anche una sua conferma. Gattuso è un amico, una persona che stimo tanto, leale e corretta. Sia lui che Juric sono bravi, ma molto diversi tra di loro. Quello che sta facendo Rino, nella situazione attuale, è davvero difficile: va premiato il suo lavoro”. Perché Ancelotti ha fallito? ... Leggi la notizia su ilnapolista

