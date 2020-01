Hockey pista | Valdagno supera Sarzana nel posticipo del secidesimo turno di Serie A1

Hockey pista - Lodi e Forte dei Marmi scappano in vetta alla classifica : Lodi e Forte dei Marmi archiviano la quindicesima giornata della stagione regolare del Campionato d’Hockey pista con grande soddisfazione, mentre le inseguitrici perdono terreno togliendosi punti a vicenda. E’ questa la notizia che emerge dal sabato sera del massimo torneo italiano, nel quale la compagine lombarda e quella toscana sono andate a segno con due belle vittorie. I giallorossi di Resende si sono infatti imposti per 3-2 sul ...

Hockey pista - Sandrigo e Breganze pareggiano nel posticipo della quindicesima giornata : Sandrigo e Breganze alla fine chiudono sul 2-2 uno dei tanti derby vicentini del Campionato Italiano di Hockey pista. L’incrocio valevole come posticipo della quindicesima giornata della stagione regolare sorride quindi di più agli uomini di Vanzo rispetto a quelli di Mir, che lasciano per strada due punti. La cronaca – In pista è un continuo botta e risposta: Vazquez infiamma i tifosi di casa col gol del vantaggio, ma Mitjans e ...

Hockey pista - Serie A1 2020 : Lodi bloccato a Correggio - Trissino vince a fatica : Nuova domenica di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2020 che ha visto disputarsi altre due sfide della quindicesima giornata, partendo dal pareggio degli Amatori Lodi, ancora primi in classifica, ma con appena una lunghezza di vantaggio sul Forte dei Marmi. I lombardi, infatti, hanno faticato più del dovuto in casa del Correggio, passando a condurre grazie alla rete di Lucas Martinez, senza tuttavia trovare il gol della sicurezza. ...

Hockey pista - Forte dei Marmi appaia il Lodi in testa alla classifica : Il Forte dei Marmi non sbaglia alla ripresa delle ostilità nel Campionato Italiano di Hockey pista e per una notte ottiene i tre punti, raccolti grazie ai gol di Motaran (2), Casas (2), Ambrosio e Burgaya, che gli consentono di appaiare il Lodi in testa alla classifica della stagione regolare. I toscani si sono imposti 1-6 in casa del Bassano facendo subito vedere con che piglio hanno intenzione di vivere il 2020. In serata, sulla pista del ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi a valanga sul Sandrigo - successo anche per Forte dei Marmi : Giornata di gare numero 14 nella Serie A1 di Hockey su pista 2019, che ha visto l’ennesimo successo della Amatori Lodi, capace di sconfiggere 13-3 il Sandrigo tra le mura amiche, grazie alla quaterna del capitano Domenico Illuzzi, ma anche alla tripletta di Lucas Martinez, in una partita sostanzialmente senza storia. Ha retto il passo anche la GDS Impianti Forte dei Marmi, vittoriosa per 4-1 sul Montebello, per via della doppietta del ...

Hockey pista - Serie A1 2019-2020 : Lodi e Forte dei Marmi dilagano - Trissino e Breganze ok in trasferta : Dopo l’anticipo di sabato che aveva visto il CGC Viareggio battere 4-3 il Montebello e la parentesi europea delle altre squadre impegnate nelle Coppe continentali, il campionato italiano di Serie A1 di Hockey pista ha visto questa sera completarsi la tredicesima giornata della stagione regolare. Un turno che ha complessivamente regalato poche sorprese: in testa alla classifica infatti il Lodi, vittorioso 7-2 sullo Scandiano, conserva tre ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Viareggio l’anticipo della tredicesima giornata - Montebello sconfitto 4-3 : Si è aperta quest’oggi la giornata numero tredici della Serie A1 di Hockey su pista 2019/2020, con l’anticipo tra Viareggio e Montebello, iniziato con il vantaggio dei toscani, arrivato dopo cinque minuti grazie alla rete di Romeo D’Anna. I bianconeri hanno tuttavia sofferto nelle ripartenze, concedendo sei falli nella sola prima frazione, ma trovando il raddoppio proprio su rigore, con Elia Cinquini, mentre Alberto Peripolli ...

Hockey pista - Serie A1 : nei posticipi domenicali vince solo Viareggio. Trissino e Valdagno pareggiano : Con una vittoria esterna ed un pareggio, anche la dodicesima giornata della stagione regolare del campionato italiano di Hockey pista va in archivio. A far registrare questi risultati sono stati rispettivamente il Viareggio, che si è imposto 2-5 sulla pista del Correggio, e le vicentine Trissino e Valdagno, che hanno impattato in uno dei tanti incroci regionali del massimo torneo tricolore. Jepi Selva superstar nella vittoria dei toscani in ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Lodi contro Breganze - Forte dei Marmi a -3 : Giornata numero 12 per la Serie A1 di Hockey su pista 2019/2020 che vede la capolista Lodi fermarsi sul campo di uno stoico Lanaro Breganze, capace di rimontare il tiro diretto di Joao Garcia, con le reti di Eloi Mitjans e Gerard Teixido, prima del 2-2 timbrato ancora da Garcia a metà secondo tempo. I giallorossi a questo punto spariscono, e subiscono le reti di Mitjans e Scuccato, per il 4-2 finale. Si avvicina dunque la GDS Impianti Forte dei ...

Hockey pista - Serie A1 : Sarzana batte Correggio chiudendo l’undicesima giornata : Chiusura col botto. Nell’ultimo posticipo dell’undicesima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista è Sarzana a fare festa. I liguri infatti, con il punteggio di 4-3, hanno battuto il Correggio ottenendo tre punti importantissimi in classifica. A decidere la sfida è stato l’eurogol a 1’47” dalla fine di Garcia, che ha rotto la parità a favore dei rossoneri in un match avvincente giocato al Vecchio ...

Hockey pista - Serie A1 : nel posticipo domenicale - Trissino strapazza Bassano : Nel posticipo dell’undicesima giornata del Campionati Italiano di Hockey su pista, vince e convince il Trissino che in casa manda pesantemente al tappeto i corregionali del Bassano battendoli 7-1. Per la squadra di Sergio Silva l’inizio è paradossalmente in salita: dopo poco più di trenta secondi infatti è il capitano degli ospiti Victor Oliva Crespo a sbloccare la situazione iniziale, che però poi volge a favore di Reinaldo Ventura ...

