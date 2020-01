Hockey ghiaccio, Alps League 2020: sconfitta che non ci voleva per Asiago agli shoot-out contro lo Jesenice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nell’unico match in programma questa sera di Alps League 2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, arriva una sconfitta pesante per Asiago, battuta in casa agli shoot-out dallo Jesenice dopo il punteggio di 1-1 dei tempi regolamentari. Per gli sloveni si tratta del settimo successo consecutivo, una striscia di risultati positivi che ha permesso loro di risalire la china in classifica, fino a raggiungere proprio la Migross ad un solo punto dalla Top Six. Un vero peccato per i giallorossi che restano dunque in settima posizione con una lunghezza di distacco dal Lustenau sesto. CRONACA DELLA PARTITA All’Odegar sono gli ospiti a sbloccare la partita, grazie alla rete al minuto 05:18 dell’attaccante sloveno Jaka Sturm, su assist del connazionale difensore Nejc Stojan. La reazione dei padroni di casa arriva al 18′ del secondo periodo, quando l’esperto Marco ... Leggi la notizia su oasport

