HBO prosegue con il prequel de Il Trono di Spade ma boccia la nuova serie di Benioff e Weiss: troppo “controversa” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il prequel de Il Trono di Spade ha ufficialmente il via libera. In occasione dei TCA invernali, Casey Bloys, presidente di HBO, ha aggiornato sullo sviluppo della prima serie legata all'universo creato da George R.R. Martin. Come sappiamo, lo show sarà incentrato sulla casa dei Targaryen e avrà il titolo di House of the Dragon. Composto da dieci episodi, il progetto, co-creato da George R.R. Martin e Ryan Condal (Colony), era stato ordinato lo scorso ottobre e, secondo Bloys, è attualmente in fase di scrittura. Il presidente della rete ha avanzato l'ipotesi su una possibile data di lancio, basandosi sulle prime fasi di produzione: Il mio sospetto è, guardando in avanti, andrà in onda nel 2022. Ovviamente mettiamoci un grosso asterisco, ma al momento questo è ciò che riesco a immaginare. Se quest'anno verrà impiegato principalmente per scrivere la serie, si suppone che tra la fine del ... Leggi la notizia su optimaitalia

