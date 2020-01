Harry, che durante la gravidanza di Meghan ha tagliato fuori tutti gli amici (Di giovedì 16 gennaio 2020) Harry e Meghan Markle da una parte, il resto del mondo dall’altra. Un allontanamento che preoccupa gli amici di un tempo del principe. In molti, infatti, si sarebbero allarmati nel leggere l’annuncio choc dei Sussex di voler lasciare la famiglia reale britannica. Perché così facendo, il 35enne mette una crescente distanza tra lui e i parenti un tempo più cari come il fratello William e la nonna regina, dopo aver smesso di essere in contatto con il suo «cerchio magico». Come racconta una fonte all’americano People, il secondogenito di Carlo e Diana ha smesso di sentire molti dei suoi amici più stretti durante la gravidanza di Meghan, prima della nascita di Archie, venuto al mondo il 6 maggio 2019. «La maggior parte degli amici di un tempo non ha più nemmeno il suo numero di cellulare», ha spiegato l’insider. «Capiscono perfettamente che gli uomini spesso si ... Leggi la notizia su vanityfair

