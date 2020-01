Green Lantern e Aquaman: in arrivo due nuove serie tratte dai fumetti DC (Di giovedì 16 gennaio 2020) HBO Max ha annunciato che verranno realizzate le due serie Green Lantern e Aquaman: King of Atlantis, tratte dai fumetti della DC. I fumetti della DC daranno vita a due nuove serie destinate a HBO Max: Green Lantern e Aquaman, progetti ideati per la nuova piattaforma di streaming americana. Il primo dei due progetti è stato ideato da Greg Berlanti e racconterà una storia che si svolge in vari decenni seguendo quanto accade sulla Terra alle Lanterne Verdi e ciò che avviene nello spazio con protagonista Sinestro, l'ex membro dei Green Lantern Corps che è stato allontanato perché ha abusato dei suoi poteri. Il villain è inoltre nemico di Hal Jordan. Warner Bros sta poi sviluppando una miniserie animata dedicata ad Aquaman ... Leggi la notizia su movieplayer

