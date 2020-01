Grande Fratello Vip, Signorini ha escluso Maria Teresa Ruta? Il retroscena (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alfonso Signorini dice no a Maria Teresa Ruta al GF Vip 2020? L’indiscrezione Il cast del Grande Fratello Vip è ormai chiuso da tempo, almeno che non entri qualche altro concorrente a reality iniziato come è già successo in passato. Intanto a proposito di cast della versione vip del padre di tutti i reality, ecco arrivare un’indiscrezione che ha già fatto molto parlare sui social, e non solo. Di cosa si tratta? Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha rivelato che Maria Teresa Ruta avrebbe tanto voluto partecipare a quest’ultima edizione del GF Vip. Difatti per la popolare conduttrice, sempre secondo Dandolo, partecipare al reality sarebbe stata un’occasione d’oro per rilanciare una volta per tutte la sua carriera. Tuttavia Alfonso Signorini le avrebbe detto no, preferendo dare questa ... Leggi la notizia su lanostratv

