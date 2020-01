Grande Fratello Vip | la diretta live cambia canale | ecco dove vederla

Grande Fratello Vip 2020 - Ivan Gonzalez fa una confessione sconvolgente : Al Grande Fratello Vip 2020, non mancano i colpi di scena. L’ultimo è arrivato con le parole di Ivan Gonzalez, ex tronista di “Uomini e Donne” che ha fatto una confessione sconvolgente ed inaspettata. Il giovane ha raccontato a Barbara Alberti di aver scoperto a 14 anni che sua sorella Vittoria era, di fatto, sua madre. Il nuovo entrato nella ...

Grande Fratello Vip 4 - altre reazioni dopo la squalifica di Salvo. Patrick : "Penso a mio figlio - io non sono violento nei confronti delle donne..." (Video) : Nel daytime di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, del Grande Fratello Vip 4, abbiamo visto le reazioni al confessionale di alcuni concorrenti dopo la puntata serale di ieri, andata in onda su Canale 5, durante la quale è stato affrontato il caso Salvo Veneziano.Elisa De Panicis, la "destinataria" delle frasi incriminate utilizzate da Salvo, ha parlato della sua reazione quando ha visto, per la prima volta, i titoli degli articoli dedicati alla ...

Grande Fratello Vip 2020 - Salvo Veneziano si scusa : "Non volevo offendere nessuno" : Alfonso Signorini chiede a Salvo Veneziano di scusarsi in diretta televisiva davanti agli altri coinquilini prima di lasciare per sempre gli studi del Grande Fratello Vip 2020. Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano le scuse di Salvo Veneziano in diretta per ammettere l'errore davanti ad Elisa De Panicis, il bersaglio delle sue frasi sessiste, e a tutti gli spettatori da casa. Alfonso Signorini torna sul fattaccio della settima: le frasi sessiste ...

Grande Fratello Vip 2020 - Elisa De Panicis rischia la squalifica : Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis rischia la squalifica per alcune frasi ritenute eccessivamente volgari. L’influencer era stata tirata in ballo da Salvo Veneziano che aveva parlato di lei usando parole forti e offensive. Per questo motivo l’ex gieffino era stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Stavolta, però, a sbagliare con le parole è stata proprio lei, Elisa De Panicis. Ecco cos’è successo. ...

Grande Fratello VIP 2020 - Rita Rusic e la passata relazione con un concorrente della casa : Per Andrea Denver la convivenza nella casa del Grande Fratello VIP si fa più complicata del previsto. Che il bel modello fosse all'attenzione dell'occhio indiscreto delle donne del cast è assodato, ma che due di loro abbiano già avuto a che fare con il giovane 29enne in passato è decisamente più curioso.Scoperchiato il vaso di pandora fra Denver ed Elisa de Panicis con tanto di tensioni, il settimanale Oggi aggiunge un'altra donna reclusa in ...

Grande Fratello Vip - Terza Puntata : Nomination e Anticipazioni! : Nella Terza Puntata del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini sono stati affrontati vari temi: dalla squalifica di Salvo Veneziano alla confessione di Antonella Elia, passando per lo scontro tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso. Ecco quindi cosa è successo in Puntata e chi sono i Vip in Nomination. La Terza Puntata del Grande Fratello Vip ha dato ampio spazio alla brutta vicenda di Salvo Veneziano. Alfonso Signorini, infatti, ha aperto il ...

Grande Fratello Vip - Ivan Gonzalez : ‘A 14 anni ho scoperto che mia sorella è mia madre’ : Una confessione molto intima quella fatta da Ivan Gonzalez (CHI È) a Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha raccontato di come ha scoperto che quella che credeva sua sorella in realtà fosse sua madre “Quando sono nato, mia madre aveva solo 15 anni, ed io sono cresciuto insieme a mia nonna, una donna meravigliosa. Quindi da bambino ho sempre pensato che mia nonna fosse mia madre e mia madre fosse mia ...

Fernanda Lessa ieri e oggi : com’è cambiata la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 : Ricordate Fernanda Lessa, la modella di origini brasiliane che ha spopolato nei primi anni 2000? oggi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e, anche se non ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta, il suo aspetto è un tantino cambiato: ecco le foto che lo dimostrano.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Ivan Gonzalez : “A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre - non riesco a chiamarla mamma” : “La mia famiglia è un po’ strana. Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio ...

Wanda Nara trucca il lato B prima del Grande Fratello Vip : gli scatti hot in camerino : Wanda Nara è l'opinionista della nuova edizione del GF Vip, dove a ogni puntata sfoggia un look sexy e appariscente. prima di presentarsi in studio, però, passa sotto le "grinfie" dei make-up artist che le truccano anche il lato b, nonostante debba poi coprirlo.Continua a leggere

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa vs Antonella Elia : «Mi mancano i miei cari - non sono sola come lei. Per nominarmi si è accordata con la lesbica» : Fernanda Lessa - GFVIP 2020 Al Grande Fratello Vip 2020 si è acceso lo scontro tra Antonella Elia e Fernando Lessa. L’ex modella brasiliana non ha gradito la nomination, fatta ieri sera dalla coinquilina, motivo per cui ha confidato a Michele Cucuzza e, in seguito, ad Andrea Montovoli ciò che realmente pensa di lei. Tra i giudizi della Lessa si è inserita persino Licia Nunez, più volte etichettata dalla donna come “la ...

Grande Fratello Vip - Signorini ha escluso Maria Teresa Ruta? Il retroscena : Alfonso Signorini dice no a Maria Teresa Ruta al GF Vip 2020? L’indiscrezione Il cast del Grande Fratello Vip è ormai chiuso da tempo, almeno che non entri qualche altro concorrente a reality iniziato come è già successo in passato. Intanto a proposito di cast della versione vip del padre di tutti i reality, ecco arrivare un’indiscrezione che ha già fatto molto parlare sui social, e non solo. Di cosa si tratta? Alberto Dandolo, nella ...

Ascolti TV primetime - mercoledì 15 gennaio 2020 : Juventus-Udinese al 18.2% - Grande Fratello Vip 4 al 20.2% : Gli Ascolti tv primetime di mercoledì 15 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Udinese, in onda dalle 20.47 alle 22.35, ha conquistato 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.49 alle 25.03, ha raccolto davanti al video 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 ...

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe contro la RAI : “In ogni contratto…” : Importanti rivelazioni da parte di Adriana Volpe, che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato la RAI. Ecco cosa ha detto. Adriana Volpe contro la RAI: le dichiarazioni fanno il giro del web È una Adriana Volpe senza peli sulla lingua quella che partecipa alla ventesima edizione del Grande Fratello Vip 2020. La nota presentatrice, infatti, ha fatto di recente delle schiette rivelazioni che riguardano i suoi rapporti di ...