Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez: “A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre, non riesco a chiamarla mamma” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “La mia famiglia è un po’ strana. Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre“. A rivelarlo è l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez che, tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, si è confidato con Barbara Alberti raccontandole di quando ha scoperto che quella che credeva fosse sua sorella era in realtà sua madre. “A 14 anni, mi hanno fatto la carta d’identità dove c’era scritto anche il nome di mia madre e mio padre – ha rivelato l’ex tronista -. Diceva: Ivan Gonzalez ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

QuiMediaset_it : Su #Canale5 cresce #GFVIP: il programma condotto da @alfosignorini è leader della prima serata con 3.402.000 spetta… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -