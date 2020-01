Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: “sono stata nominata dalla lesbica” – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) È appena finita una nuova puntata del Grande Fratello Vip e le polemiche non sono mancate, se consideriamo lo scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez, quello tra Elisa De Panicis e Andrea Denver e infine le frecciatine derivanti dalle nomination, che hanno gettato Fernanda Lessa all’interno dell’ultima polemica social. Proprio questa sera infatti, il Grande Fratello Vip ha deciso di rendere palesi le nomination delle donne, che quindi hanno dovuto fare la loro scelta davanti a tutte le altre. Ad essere nominata anche Fernanda Lessa, che a quanto pare non l’avrebbe presa molto bene. La prima nomination Fernanda l’avrebbe ricevuta da Antonella Elia, la quale non ha usato mezzi termini per descrivere la sua coinquilina, lasciando senza fiato tutti i telespettatori Nomino Fernanda perché mi sta antipatica. Mi irrita la sua voce, cambia improvvisamente il ... Leggi la notizia su trendit

