Grande Fratello Vip, ascolti terza puntata: ecco quanto ha fatto (Di giovedì 16 gennaio 2020) È andata in onda, ieri sera, la terza puntata del Grande Fratello Vip che ci ha regalato moltissimi colpi di scena. Tra squalifiche, gogne, litigate e denunce nei confronti di altre aziende, vediamo oggi quali sono stati gli ascolti tv di ieri sera. Il Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5, ha raccolto di fronte allo schermo 3.402.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 20.2%. Un risultato che mostra un miglioramento rispetto alla puntata di Venerdì, considerando i temi delicati e i motivi di divisione che hanno portato il pubblico a schierarsi per diverse fazioni. La partita Juventus-Udinese ha invece interessato 4.731.000 spettatori e il 18.2% di share. L'articolo Grande Fratello Vip, ascolti terza puntata: ecco quanto ha fatto proviene da Trash Italiano. Leggi la notizia su trendit

