Gragnano, la promessa di matrimonio come Gomorra: blitz dei carabinieri per arrestare il ras del clan (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sembrava la scena di un film, quella vissuta presso il Comune di Gragnano, dove i carabinieri sono intervenuti durante la promessa di matrimonio del ras del clan Di Martino per mettergli le manette ai polsi. Da scene di un matrimonio a Gomorra. E’ accaduto a Gragnano (Napoli), dove una promessa di matrimonio in Comune si è trasformata in un’operazione dei carabinieri con i militari che hanno fatto irruzione mettendo sotto assedio la casa comunale per catturare tre uomini del clan Di Martino, sodalizio che controlla il crimine nei Monti Lattari con le estorsioni, la coltivazione, la trasformazione e lo spaccio della marijuana, business di un’area ribattezzata la “Giamaica d’Italia”. I militari dell’Arma sono andati via dopo avere stretto le manette ai polsi a Michele Di Martino, uno dei rampolli della cosca della droga dei Monti Lattari e ad ... Leggi la notizia su 2anews

