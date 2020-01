Gossip News: A “Uomini e Donne” si sfiora la rissa, Amadeus nella bufera (Di giovedì 16 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della lite furiosa tra tronista e opinionista, di Amadeus e le critiche su Sanremo2020, Hugh Grant si schiera con Harry e Meghan e del Grande Fratello Vip. UOMINI E DONNE: Durante la puntata odierna di “Uomini e Donne” abbiamo assistito a una lite super trash che non fa certamente onore ai due giovani coinvolti. Sia chiaro, da quando esiste la trasmissioni le liti ci sono sempre state, quella di oggi ha però colpito particolarmente i fan che si sono schierati a favore di Lorenzo, ritenendo Carlo maschilista. In tempi non sospetti, forse, di maschilismo avremmo parlato poco e invece… che stia cambiando qualcosa? Amadeus: A proposito di maschilismo e temi scottanti, non possiamo evitare di citare il prossimo conduttore di Sanremo 2020. Il web si ... Leggi la notizia su velvetgossip

