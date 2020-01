Google ha cambiato lo stile dei risultati di ricerca, di nuovo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Google rinnova il look dei risultati di ricerca. A destra il nuovo layout, a sinistra quello vecchio (screenshot da Google) La ricerca di Google ha cambiato faccia nuovamente dopo il restyling del 2018. Ora il layout dà maggior risalto al brand e alle fonti delle informazioni . A dare la notizia del restyle è stato l’account Google SearchLiaison su Twitter raccontando in breve la vicenda che ha portato Google a scegliere il nuovo look . https://twitter.com/searchliaison/status/1216782591463813126 Il nuovo layout è stato testato da un gruppo ristretto di utenti fino a pochi giorni fa, quando Google ha deciso di rendere ufficiale il cambio di look della sua sezione dedicata alla ricerca web. Il nuovo layout consente all’utente effettuare una scansione comparativa più facile dei risultati. Google ha rimosso l’url verde che era presente sotto il titolo della pagina web fornita come ... Leggi la notizia su wired

