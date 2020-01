Golf, Renato Paratore è magico! L’azzurro in testa all’Abu Dhabi HSBC Championship dopo il primo giro (Di giovedì 16 gennaio 2020) I segnali di miglioramento del passato autunno erano stati incoraggianti ma il primo giro di Renato Paratore all’Abu Dhabi HSBC Championship ha superato ogni più rosea previsione. Il ventitreenne romano si è preso di assoluta autorevolezza infatti il comando del prestigiosissimo torneo in corso di svolgimento all’Abu Dhabu Golf Club (Emirati Arabi Uniti) con un primo giro in otto colpi sotto al par. Ottimo l’avvio, con quattro birdie nelle prime sei buche che hanno già indirizzato la giornata nel verso ottimale ma ancora meglio la chiusura dell’azzurro, capace di recuperare altri quattro colpi al campo dalla 15 alla 18, permettendosi così il lusso di comandare di due colpi sull’americano numero 1 del mondo Brooks Koepka. Ecco le parole del leader al termine del suo giro: “Ho iniziato molto forte, ho imbucato qualche bel putt nelle prime buche e questo ... Leggi la notizia su oasport

