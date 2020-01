Giunta per le Autorizzazioni verso il voto lunedì sul caso Gregoretti

Migranti : Casellati convoca Giunta Regolamento per oggi alle 16 : Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato per oggi alle 16 la riunione della Giunta del Regolamento. Una seduta chiesta dal centrodestra per valutare se la Giunta delle Immunità possa riunirsi lunedì prossimo, 20 gennaio, nonostante rientri nella settimana di sospensione dei lavori decisa per la campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna e Calabria. La maggioranza sostiene che ...

Caso Gregoretti - braccio di ferro procedurale : il centrodestra chiede di andare in Giunta per il regolamento. Pd : “Proposta provocatoria” : L’autorizzazione a procedere per mandare l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini a processo per il Caso della nave militare Gregoretti resta impantanata sul braccio di ferro procedurale tra maggioranza e opposizione. La discussione è tornata in Aula al Senato che dovrebbe sciogliere il dubbio se la Giunta per le immunità – che deve votare sulla relazione Gasparri, contraria all’ok al processo – possa ...

Caso Gregoretti - ancora caos in Giunta : la maggioranza lascia (di nuovo) l’aula per protesta : La maggioranza abbandona nuovamente la Giunta per le immunità del Senato, che deve pronunciarsi sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona per il blocco, la scorsa estate, dei migranti a bordo della nave Gregoretti. I senatori di maggioranza hanno criticato il presidente Maurizio Gasparri, che ha deciso di a mettere ai voti alcune istanze ...

Nave Gregoretti : senatori maggioranza lasciano la Giunta per protesta : Colpo di scena nel dibattito sulla vicenda della Nave Gregoretti, per la quale Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona, con i senatori della maggioranza di governo che nella serata del 13 gennaio hanno abbandonato la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama in protesta con la decisione di bocciare la richiesta di ulteriori documenti sullo stato di salute dei migranti a bordo della Nave. A prendere quest’ultima decisione è stato ...

Caso Gregoretti - la maggioranza abbandona la Giunta per le autorizzazioni : «Colpo di mano» : La maggioranza abbandona i lavori sul Caso della nave Gregoretti. I 10 senatori di M5s, Pd, Leu e gruppo Misto hanno lasciato, per protesta, la riunione della Giunta delle immunità del Senato...

Caso Gregoretti - maggioranza lascia la Giunta per protesta. Salvini : “In tanti con me” : Caso Gregoretti, la maggioranza lascia la Giunta per protesta. Salvini si difende: “Al processo ci andrò a testa alta. In tanti con me”. ROMA – Caso Gregoretti, la maggioranza lascia la Giunta per protesta. Svolta (in negativo) per quanto riguarda la questione della nave della Guardia Costiera italiana con tutti i senatori della coalizione che formano il governo hanno abbandonato la discussione dopo la decisione di bocciare ...

Caso Gregoretti - maggioranza abbandona la Giunta per le immunità : “Colpo di mano” : Abbandono in massa della maggioranza alla Giunta per le immunità, dove era in corso una discussione sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini nel Caso Gregoretti. Si sarebbe approfittato dell'assenza di due senatori per programmare a domani l'ufficio di presidenza che deciderà sulle tempistiche del voto: una tematica su cui da giorni si concentrano le polemiche, con la maggioranza che chiede un rinvio nel timore che il leader della ...

Caso Gregoretti - la maggioranza lascia la Giunta per protesta : Proteste alla Giunta delle immunità del Senato. I senatori della maggioranza, impegnati nella discussione sul Caso Gregoretti, hanno abbandonato la riunione a seguito della bocciatura della richiesta di avere più documenti sullo stato di salute dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti. Secondo la maggioranza, i documenti sarebbero centrali per decidere sul Caso, ma la richiesta è stata messa ai voti ed è stata bocciata. «È un vero e ...

Caso Gregoretti - oggi l’incontro tra Gasparri e il presidente della Senato Casellati per decidere la data del voto in Giunta sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini : Si terrà oggi l’atteso incontro tra il presidente della Giunta per le immunità del Senato, il forzista Maurizio Gasparri, e il presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per fare il punto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il Caso del sequestro del pattugliatore della Guardia Costiera “Gregoretti”. Sulla decisione pende la ...

Caos M5s - deputati e senatori pronti per un’assemblea conGiunta : le richieste dei grillini in 5 punti : Caos M5s, deputati e senatori pronti per un’assemblea congiunta: le richieste dei grillini in 5 punti Non c’è pace in casa pentastellata. Questa volta ad abbandonare il Movimento 5 stelle alla Camera e passare al gruppo Misto sono stati i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, i quali dicono addio alla formazione politica guidata da Luigi Di Maio proprio alla vigilia di una importante assemblea congiunta di deputati e ...

Gasparri : caso Gregoretti è simile a caso Diciotti - appello monito alla Giunta per le immunità : Il senatore, in quanto presidente dell'organismo, prospetta l'opportunità che la Giunta coerentemente proponga all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo

Caso Gregoretti - Gasparri in Giunta propone il "no" al processo per Matteo Salvini : Il forzista presidente della Giunta delle immunità propone di negare l'autorizzazione a procedere e chiama in causa anche il...