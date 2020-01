GF Vip, le rivelazioni di Adriana Volpe e le scuse di Salvo: le pagelle della terza puntata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alfonso Signorini conquista tutti con una terza puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena ed emozioni forti, fra le rivelazioni di Adriana Volpe sulla Rai, le lacrime di Wanda Nara e le scuse in diretta di Salvo Veneziano. Gestire lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi, dopo le parole dell’ex gieffino su Elisa De Panicis, non era semplice, ma il conduttore ci è riuscito alla perfezione. Il reality è entrato ormai nel vivo e anche gli opinionisti Wanda Nara e Pupo sembrano sentirsi più a loro agio. Signorini è padrone del palco e riesce a condurre con garbo, ma fermezza, tenendo a bada anche i concorrenti più indisciplinati. Il risultato? La puntata scorre e non ci sia annoia mai. Ecco dunque i nostri voti ai protagonisti della terza puntata del GF Vip. Salvo VENEZIANO: 3. Cercare di giustificare le parole violente usate nei confronti di Elisa De Panicis è stata una ... Leggi la notizia su dilei

Notiziedi_it : Andrea Denver e Elisa De Panicis, rivelazioni al Grande Fratello Vip 2020: “4 rapporti intimi” | video Mediaset… - infoitcultura : Andrea Denver e Elisa De Panicis, rivelazioni al Grande Fratello Vip 2020: “4 rapporti intimi” | video Mediaset - QuotidianPost : Dopo appena una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip non mancano all'interno della casa intese, complotti… -