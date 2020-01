GF VIP, Ivan Gonzalez: “Pensavo che mia mamma fosse mia sorella” (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Barbara Alberti, nella casa del Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez ha rivelato che sarebbe stato cresciuto dai nonni perché sua madre lo avrebbe avuto da giovanissima: il modello ha creduto per anni che lei fosse soltanto una sorella. Ivan Gonzalez: la madre Oggi i rapporti tra Ivan Gonzalez e sua madre sono ottimi, ma il modello non l’ha mai chiamata “mamma”: il motivo? Ivan è cresciuto credendo che la donna fosse sua sorella. Infatti l’ex tentatore sarebbe stato cresciuto dai nonni e in particolare dalla nonna (che considererebbe in tutto e per tutto come una madre) e solo a 14 anni avrebbe scoperto di essere in realtà il figlio di quella che per lui era fino a quel momento era soltanto una sorella. Sua madre lo avrebbe avuto a 15 anni con un uomo che sarebbe presto andato via di casa e che, una volta tornato, Ivan Gonzalez avrebbe rifiutato di perdonare. ... Leggi la notizia su notizie

