GF Vip, gli inquilini parlano e tirano in ballo Milly Carlucci: è successo dopo la diretta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella terza puntata andata in onda mercoledì 15 gennaio il Grande Fratello Vip risale negli ascolti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la presenza degli opinionisti Pupo e Wanda Nara, ha ottenuto 3.402.000 telespettatori e il 20,2% di share. Quattro punti in più rispetto alla scorsa puntata, quella andata in onda venerdì scorso, giorno in cui il programma trova la ‘spietata’ de “Il Cantante Mascherato” di RaiUno. Sul balzo nei dati ha influito l’inizio posticipato alle 21.50, così da risentire meno possibile della partita, e la decisione di “marciare” sul caso Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste e violente nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis e l’ex madre natura e modella Paola Di Benedetto. La produzione del reality show ha squalificato Salvo lunedì, ma nella puntata di mercoledì ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

