Gf Vip, Fernanda Lessa nella bufera: "Mi ha nominato la lesbica" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luana Rosato Il web chiede l'eliminazione di Fernanda Lessa che ha definito Licia Nunez "la lesbica": sarà anche lei espulsa dalla casa del Gf Vip 4? Scoppia il caos sul web in seguito ad alcune frasi pronunciate da Fernanda Lessa nella Casa del Grande Fratello Vip e ritenute inaccettabili dal popolo della rete. Il caos è scoppiato quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è concluso e gli inquilini si sono trovati a commentare le nomination. La Lessa, forse infastidita dall’aver ricevuto due voti, non ha esitato ad apostrofare Licia Nunez con l’appellativo di “lesbica” in ben due occasioni diverse: prima durante il confronto con Andrea Montovoli, e poi con Michele Cucuzza, cui ha ribadito il concetto incurante di essere davanti alle telecamere e dimenticando quanto successo poche ore prima con Salvo Veneziano. Nominata da Antonella Elia e da Licia Nunez, Fernanda ... Leggi la notizia su ilgiornale

