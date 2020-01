GF Vip, Andrea Montovoli furioso con Ivan Gonzalez: “Non hai le pa*le!” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Andrea Montovoli si scaglia contro Ivan Gonzalez: è scontro al Grande Fratello Vip La puntata di ieri sera del GF Vip non è stata particolarmente facile per Andrea Montovoli. Difatti quest’ultimo è finito clamorosamente in nomination con Elisa De Panicis. E il popolare attore, inutile fare tanti giri di parole, c’è rimasto davvero molto male perchè si è sentito tradito dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, che non hanno avuto nemmeno il coraggio di ammettere il loro voto. E giusto poco fa c’è stato un durissimo scontro tra Ivan Gonzalez e Andrea Montovoli. Difatti quest’ultimo, sicuro di essere stato votato dall’ex tronista, l’ha attaccato duramente. Per tale ragione Andrea Montovoli, una volta che l’ha avuto di fronte, è sbottato: “So che tu mi hai votato, come anche Andrea…Ma non avete le pal*e di ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : Gf Vip Elisa e Andrea si chiariscono dopo la lite sul flirt (VIDEO) - #Elisa #Andrea #chiariscono #flirt - BITCHYXit : Andrea Denver di pacco al GF Vip (VIDEO) @BITCHYXit - novasocialnews : Gf Vip, Elisa e Andrea si chiariscono dopo la lite sul flirt (VIDEO) #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -