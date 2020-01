GF Vip, Alfonso Signorini nella bufera: la foto fa subito il giro della rete (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Abbiamo vissuto una brutta pagina di televisione”. Così ha esordito Alfonso Signorini in apertura della terza puntata del Grande Fratello Vip 4. Il riferimento è ovviamente al caso di Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste pronunciate nella Casa. Il conduttore, come era prevedibile, ha dedicato ampio spazio alla questione. Ha aggiornato gli altri inquilini della Casa, ignari di tutto, non ha risparmiato rimproveri agli altri tre ‘compagni’ di Salvo, Pasquale Laricchia, Patrick Pugliese e Sergio Volpini e dato al pizzaiolo siciliano la possibilità di scusarsi. “Dobbiamo sdoganare l’immagine di una donna vittima troppo spesso di luoghi comuni orribili, di pregiudizi schifosi, ottusi e maschilisti – ha sottolineato il conduttore all’inizio della puntata – Non si può più tollerare che nel 2020 si sentano ancora schifezze del genere anche al ‘Grande ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

