GF, Signorini nella bufera:”Fai la morale e pubblichi titoli sessisti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo che al Grande Fratello Vip Salvo Veneziano è stato squalificato dal programma, il conduttore Alfonso Signorini ha speso contro di lui e contro la violenza sulle donne parole forti. Sui social però, in molti lo hanno accusato di essere un’ipocrita. Signorini nella bufera “Dobbiamo sdoganare l’immagine di una donna vittima troppo spesso di luoghi comuni orribili, di pregiudizi schifosi, ottusi e maschilisti”, così Alfonso Signorini ha chiuso una volta per tutte (o quasi) la polemica nata al Grande Fratello Vip e che ha visto protagonista Salvo Sottile, colpevole di aver pronunciato frasi offensive e sessiste contro le due concorrenti Paola Di Benedetto e Elisa De Panicis. Il conduttore del reality show ha condannato l’episodio ma, come in molti sui social gli hanno fatto notare, in passato proprio la sua rivista avrebbe scritto per prima titoli offensivi e ... Leggi la notizia su notizie

SusieEmi : #Signorini, @GFVIPIT allora mia sorella anni anni fa' è stata aggredita sessualmente da uno:pioveva,aveva i panta… - martydassisti : RT @dael72: Favoloso Pupo! Risponde sinceramente a Signorini dicendo 'C'è molta ipocrisia anche nella gogna mediatica che stiamo facendo or… -