Germania, l'economia rallenta: nel 2019 il Pil è cresciuto del +0,6% (Di giovedì 16 gennaio 2020) I dati dell'economia della Germania del 2019 confermano una brusca frenata. Il Pil è cresciuto del +0,6%, percentuale più bassa rispetto al 2018. BERLINO (Germania) – Brusca frenata dell'economia della Germania del 2019. Il Pil tedesco, secondo quanto riferito da Destatis, è cresciuto solo dello 0,6%. Dati in netto calo rispetto agli anni precedenti quando aveva segnato anche 1,5% (2018) e 2,5 (2017). Inoltre lo Stato ha segnato anche un surplus di bilancio di 49,8 miliardi di euro pari all'1,5% mentre nel 2018 era stato di 62,4 miliardi all'1,9%. Numeri che confermano un momento non semplice dell'economia tedesca anche se la speranza in Germania resta quella di una crescita importante nel 2020 per provare a mettere alle spalle questa crisi. Primi segnali positivi sul finire del 2019

