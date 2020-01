Georgina Rodriguez: età, altezza, peso, fidanzato e figli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Capelli neri, occhi scuri e pelle ambrata. Segni particolari: bellissima. Georgina Rodriguez dal 2016 fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo, la stella del calcio acquistata dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro. Fisico prorompente nel novembre del 2017 Georgina è diventata mamma della piccola Alana Martina, quarta figlia di CR7 e primogenita della coppia. Modella con un passato da ballerina, Georgina è una vera star dei social: solo su Instagram vanta oltre 15 milioni di follower e tra una vacanza in Grecia e una posa allo stadio, non c’è scatto che passi inosservato. Lady Ronaldo è cresciuta a Jaca, una città nel Nord-Est della Spagna e parte della provincia di Huesca, vicino ai Pirenei. La relazione con il cinque volte pallone d’oro inizia a fine 2016, quando Georgina viene avvistata per la prima volta con l’ex superstar del Real Madrid.



I ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

harrylneedyou : Le Ferragni e la Jebreal non andavano bene. Diletta Leotta, Georgina Rodríguez e Francesca Novello però sì. Scelte… - justcallme_sug : @Te_r_mina @eliscrivecose Nella serie A ci sono Chiara Ferragni e Rula Jebreal e nella serie B Georgina Rodriguez e… - ntefida : Anche secondo me. Credo volesse dire: essere sempre sotto gli occhi di tutti, ma allo stesso tempo non far mai parl… -