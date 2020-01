Genoa, gli ultrà in rivolta: «Domenica inizierà la vera contestazione» (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Gradinata nord del Genoa ha scritto un comunicato al presidente Preziosi, invitandolo ad assumersi le proprie responsabilità Ansa ha riportato il comunicato che gli ultrà della Gradinata Nord del Genoa hanno scritto a Enrico Preziosi. I tifosi accusano il presidente degli scarsi risultati della squadra e annunciano che a partire da Domenica prossima «inizierà la vera contestazione». «Perché non ci mette la faccia signor Preziosi? – chiedono i firmatari nel comunicato – Perché non occupa la Domenica il posto che le compete? Perché non ammira dal vivo il suo capolavoro?». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

