Gen Z, se c’è poca fiducia nel futuro e sono sempre meno gli studenti che puntano sull’università – Lo studio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 57% di loro sostiene che la società non offra loro la possibilità di esprimersi né di esercitare e dimostrare le proprie capacità e, comunque, non ascolti la loro voce. poca fiducia nel presente, dunque, unita però alla determinazione di “farcela da soli”, di auto-determinare il proprio futuro. Ma senza necessariamente andare all’università. È questo il quadro generale che emerge dalla ricerca Teen’s Voice realizzata in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università di Roma la Sapienza e il Salone dello Studente Campus Orienta, per cui sono stati intervistati 1.270 studenti tra i 17 e 22 anni, per la maggior parte iscritti al quarto (31%) e quinto (65%) anno della scuola secondaria in 13 diverse città d’Italia. Iscriversi all’università? Circa il 20% non vuole o è indeciso Alla domanda ... Leggi la notizia su open.online

