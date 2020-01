Gazzetta: solo il Napoli tra i primi 10 club in Europa per utili netti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport riporta oggi in esclusiva un’anticipazione del rapporto Uefa sui bilanci del calcio che evidenzia un trend ancora positivo anche se più basso dell’anno scorso. Il divario tra i cinque maggiori campionati e gli altri non continua ad essere elevato. L’Italia continua ad essere indietro rispetto alla Premier ad esempio essendo ancora troppo legata ai diritti Tv per i suoi fatturati. Ma in questo panorama, sottolinea la Gazzetta, il Napoli ha un primato: è l’unico club tra i primi dieci per utili netti in Europa solo cinque italiane (Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan) tra le prime cinque europee per fatturato, una classifica dominata dalle inglesi più Real, Barcellona, Bayern e Psg. Soltanto il Napoli tra le prime dieci per utili netti dell’ultimo decennio, soltanto la Lazio per utili nell’ultimo anno. Invece ne abbiamo quattro nella Top 10 ... Leggi la notizia su ilnapolista

Gazzetta : Napoli-Celta Vigo - affare fatto per Lobotka - manca solo la ratifica : affare fatto , secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka . Dopo l’incontro di ieri a Madrid le parti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del calciatore slovacco in azzurro, resta solo da attendere l’ufficialità prima che Gattuso possa finalmente avere a disposizione il suo regista per il 4-3-3 “È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di ...

Gazzetta : ma i giocatori continuano a parlare sempre e solo delle multe : Non se ne è parlato ieri in conferenza stampa, l’argomento principe è stato il futuro di Ancelotti, come se per risolvere i problemi del Napoli bastasse questo. E invece, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport a dividere lo spogliatoio e avvelenare ilc lima ci sono le multe . Un argomento che assilla non poco i calciatori e che non permette loro di giocare sereni, come il tecnico di Reggiolo ha più volte sottolineato in passato. Nessuno ...

ESCLUSIVA – Schira ( Gazzetta ) : ”Mertens-Inter solo contatti. Proposto anche al Dortmund” : Calciomercato Napoli: ”Mertens Proposto ad Inter e Dortumund, il belga chiede un biennale da 6 milioni netti a stagione” In giornata sono rimbalzate dal Belgio indiscrezioni che vedevano Mertens in procinto di lasciare il Napoli direzione Inter. Nicolò Schira , giornalista de La Gazzetta dello Sport nonchè esperto di calciomercato, è intervenuto ai nostri microfoni. Sulla situazione legata al belga ci ha spiegato che: ”Al ...

Gazzetta : i calciatori del Napoli non apprezzano che si pensi che siano attaccati al solo denaro : È arrivato il giorno dell’incontro, quello tra il presidente De Laurentiis e la squadra del Napoli che non si vedono e non si parlano dalla notte del 5 novembre, dalla notte dell’ammutinamento. Non sarà un colloquio sereno e disteso, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, l’incontro che ci sarà oggi (ma potrebbe slittare a domani) a Castel Volturno non sarà un finale da favola, della serie «e vissero felici e contenti». Perché se ...

Gazzetta : Ancelotti è sempre più solo : “Un uomo solo al comando” Parte così Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport il suo commento sul momento delicatissimo del Napoli, ma soprattutto del suo allenatore, rimasto solo a sbrogliare la situazione e riportare la calma nello spogliatoio e i risultati in campo. Una doppia sfida che Ancelotti ha già dimostrato di voler affrontare di petto, come è solito fare, nel suo intervento con Rizzoli al forum di ...

