Gaffe alla conferenza stampa del Festival | “Il vincitore di Sanremo 2019 è Mohamed”

Lo scorso anno dopo la vittoria a Sanremo 2019, Mahmood è stato oggetto di numerosissime Gaffe. Diversi giornalisti hanno chiesto al cantante: "Che ricordi hai del tuo paese?", "Ti manca l'Egitto?", "Cuba con Einar, tu con l'Egitto. Questa volta sono molti i pesi rappresentati vero?". L'ultimo epic fail su Alessandro però non è da meno e a farlo è stata una delle 11 donne scelte da Amadeus per affiancarlo nelle serate del Festival. Durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 un giornalista del Corriere della Sera ha chiesto a Francesca Sofia Novello se ha seguito lo scorso Festival. La fidanzata di Valentino Rossi ha risposto di sì, ma quando le è stato chiesto chi lo avesse vinto ha fatto una Gaffe. "Chi ha vinto l'anno scorso? ha vinto Mohamed".

