Gabriella Pession stanca e struccata, i fan sconvolti: “Al naturale sei…” [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Niente paura per Gabriella Pession, che non teme né il giudizio spesso spietato del web, né di tradire la sua bellezza mostrandosi senza trucco. 42 anni, sposata con Richard Flood dal 2016 e mamma di Giulio dal 2014, l’attrice non ha mai perso un briciolo della sua meravigliosa bellezza. Carnagione chiarissima, occhi d’un blu profondo e fascino quasi etereo: è impossibile non capitolare di fronte a Gabriella. Sul suo profilo Instagram, non a caso, i fan parlano chiaro. FOTO da diva, scatti in diretta dal suo quotidiano, scene familiari e qualche dietro le quinte tra set e teatro, la Pession è ormai seguitissima con i suoi 183 mila follower. Stavolta l’attrice ha pubblicato un particolarissimo scatto direttamente dal camerino del teatro. stanca ed emozionata, ormai a fine giornata, Gabriella si mostra senza un filo di trucco e i fan rimangono senza parole di fronte a ... Leggi la notizia su velvetgossip

ManuelaMancin16 : RT @CittadinoOnline: Politeama sold out per Lino Guanciale e Gabriella Pession in “After Miss Julie” - - CittadinoOnline : Politeama sold out per Lino Guanciale e Gabriella Pession in “After Miss Julie” - - Kiaretta92 : Tra un'ora avrò Lino Guanciale e Gabriella Pession davanti a me. È bellissima questa cosa. -