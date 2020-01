Francia 2022, Marine Le Pen ci riprova: “Mi candido alle presidenziali” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marine Le Pen candidata alle elezioni presidenziali Francia 2022. L’annuncio è arrivata dalla stessa leader del partito di estrema destra. PARIGI (Francia) – Marine Le Pen candidata alle elezioni presidenziali in Francia in programma nel 2022. A sciogliere i dubbi è stata la stessa leader del partito Rassemblement National che, come riferito da Le Figaro, ha confermato la sua decisione ad alcuni giornalisti al termine di un evento. Si tratta di una scelta ‘coraggiosa’ arrivata a due anni dall’apertura delle urne. La Le Pen è pronta ad iniziare una lunga campagna elettorale per prendersi la rivincita del 2017. Marine Le Pen ‘sfida’ Emmanuel Macron La Le Pen sfida nuovamente Emmanuel Macron. Il presidente in carica, infatti, non ha nessuna intenzione di rinunciare a correre per il secondo mandato e la sua rivale è pronta a soffiargli ... Leggi la notizia su newsmondo

