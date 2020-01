Francesco Gabbani, il ritorno a Sanremo 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non c'è due senza tre, quando si tratta di Francesco Gabbani, in gara a Sanremo 2020. La 70°edizione del Festival, infatti, rappresenta un ritorno per il cantante che, proprio su quel palco, si è aggiudicato la vittoria nel 2016 tra le Nuove Proposte prima e tra i Big nel 2017, poi. Sono passati tre anni e, appunto, Gabbani è pronto a gareggiare, ovviamente tra i Campioni, con il brano** Viceversa**, disponibile in radio, su tutte le piattaforme digitali e su Youtube dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston. Francesco Gabbani, da un Festival all'altro Tutti ricordano la vittoria di Gabbani a Sanremo 2017 per Occidentali's Karma, brano che poi il cantante portò anche all'Eurovision Song Contest. Di fatto, gorilla danzante sul palco a parte, Francesco non era del tutto una novità, perché solo l'anno prima proprio ... Leggi la notizia su gqitalia

silviawoot : - ovvero Francesco Gabbani, Ermal Meta e Mahmood, oltre a Irama, futuro vincitore di Amici. - rs5_Sciacca : Francesco Gabbani - È un'altra cosa - rs5@rs5.it -