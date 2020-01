Francesca Cipriani, bomba contro Barbara Alberti: "Mi hai offeso, tu intellettuale... non l'avrei immaginato" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vecchia ruggine. Tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti c'è un precedente: un attrito che la super conduttrice de La Pupa e il secchione ricorda in diretta a RTL102.5 Viaradio Autostrade per l’Italia. "Forse mi ha scambiata per la Caruso quando l’ha attaccata dicendo che non l'avrebbe toccata nemm Leggi la notizia su liberoquotidiano

FabioMorasca : GF Vip 4, Francesca Cipriani contro Barbara Alberti: '10 anni fa, mi insultò e mi fece piangere!' (Video) #gfvip… - holisticwho : I bts che nel nuovo run dicono 'GELATO???' hanno l'aura di francesca cipriani - GUECRI58 : RT @Danyboy1991: Mai vista persona più oca di Francesca #Cipriani. Dai basta farla parlare #Pomeriggio5 -