Foggia, paura per avvistamento di pantera a San Severo: “Evitate le campagne di notte” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il primo avvistamento è stato segnalato da un giovane operaio che si stava recando sul posto di lavoro. I veterinari hanno rintracciato le orme del felino ma della pantera nessuna traccia. Le ricerche dell’animale ora proseguono e dal Comune raccomandano di non avventurarsi nelle campagne della zona al buio. Leggi la notizia su fanpage

