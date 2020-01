Foggia, bomba contro un centro anziani: proprietario già obiettivo di altri attentati. Illesa una donna (Di giovedì 16 gennaio 2020) Foggia, bomba contro centro anziani: proprietario già obiettivo di attentati Momenti di paura questa mattina a Foggia: una bomba è stata fatta esplodere contro il centro per anziani “Il Sorriso di Stefano”, in via Vincenzo Acquaviva. L’ordigno ha provocato diversi danni all’esterno della struttura, oltre a far crollare l’insegna luminosa e colpire anche le auto in sosta nella zona. Non ci sono notizie di feriti, anche se all’interno si trovava in quel momento la donna delle pulizie. La signora, soccorsa dai medici del 118, è illesa ma è stata comunque condotta al pronto soccorso in stato di shock. Sul posto si trova anche la polizia. Secondo le prime indagini, non si tratta di un attentato casuale: il centro per anziani contro cui è stata fatta esplodere la bomba a Foggia appartiene infatti al gruppo “Sanità più”, il cui responsabile delle ... Leggi la notizia su tpi

